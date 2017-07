IN THIS MOMENT PUBBLICANO IL NUOVO ALBUM IN STUDIO RITUAL VENERDI' 21 LUGLIO

Glipubblicano il loro nuovo e sesto album in studio dal titolovenerdì 21 luglio su etichettaProdotto dal collaboratore di lunga data e plurinominato ai(Five Finger Death Punch, Ozzy Osbourne),vede glispingere al limite le intime e oscure sonorità che da sempre li contraddistinguono, arricchite ora da provocatorie atmosfere doom e blues. Tra gli highlight: una drammatica rivisitazione del classico di" e "", un oscuro e folle viaggio musicale che vedecondividere il microfono con, leggendario frontman dei", spiega. ""." aggiunge il chitarrista. "".L'album è stato anticipato dal singolo "" già Top 10 nelle radioe il cui video ha superato i 2.000.000 di visualizzazioniGlicelebrano la pubblicazione dicon un importante tour in Nord America. Ad accompagnarli in queste date: Motionless In White, Vimic, Little Miss Nasty e Starset. Per tutti i dettagli vai su http://www.inthismomentofficial.com/tour L'album del 2015 "" ha avuto uno strepitoso debutto in classifica, al momento il più alto nella carriera degli. E' stato #8 nellae #3 nella "" di" contiene una serie di brani rock che sono state delle vere hit radiofoniche come "", "", "" e "". I video dei brani, tutti co-diretti da, sono ora disponibili in streaming sul canale YouTube ufficiale della band.Per maggiori info vai su twitter.com/OfficialITM (@OfficialITM)