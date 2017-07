5° - MALPAGA FOLK & METAL FEST 2017 – Castello di Malpaga (BG)

L'ultimo week-end di luglio sarà come sempre dedicato al nostro caro Folk-Metal Fest nell'ambito della Festa del Gruppo Giovani Cavernago e Malpaga (BG) e che nel tempo sta acquistando un posto di rilievo nei Festival Rock italiani.Sempre all’ombra del poderoso maniero dall’aspetto imponente e minaccioso, una volta centro del Principato che Bartolomeo Colleoni, capitano generale di Venezia, si era costruito (XV° secolo), la location sarà quella nuova, confortevole e accogliente che già ci ha ospitato l’anno scorso. Lo spazio per il campeggio è raddoppiato così come lo spazio ristorazione. Le band esordienti sono sicuramente all’altezza del rinomato Festival e gli headliners sono quanto di meglio si possa trovare in Europa e in Italia.Venerdì 28 ci saranno i potentidalle Isole Fær Øer, unico concerto in Italia, con la loro musica strettamente legata alla mitologia e alle tradizioni Scandinave: Týr è infatti il dio della vittoria, della gloria e dell'eroismo nella mitologia nordica.Apriranno la serata i comaschi, già veterani della manifestazione, i numerosie i divertenti pirati dellaSabato 29 arriveranno direttamente dall’Ungheria icon la affascinante voce di Laura Binder affiancati dal granitico rock degli U, i vicentini, molto coreografici e i bellunesiinterpreti di un particolare rock agricolo.Domenica 30 sarà il gradito ritorno dei romagnolia chiudere l’evento con il loro pazzo medieval-rock sempre guidati da Luca e supportati dai torinesi., dai giovanissimie dal power dei genovesiCome sempre l’ingresso, il parcheggio e il campeggio saranno rigorosamente gratuiti e questo grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Giovani - Cavernago e Malpaga - che dà ancora una volta questa grande possibilità mettendo a disposizione l’Area Feste e il duro, anzi, pazzesco lavoro di gestione generale.