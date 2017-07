ha recentemente dato un voto ai suoi chitarristi in ordine discendente (quindi l'ultimo in elenco è il meno apprezzato).Non ha incluso il suo secondo chitarrista Greg Handevidt che è stato nei Megadeth solo nel 1983 e neppure Kerry King che ha fatto parte della band come "touring guitarist" nel 1984.Ecco la lista:1. Kiko Loureironei MEGADETH dagli inizi del 2015 e presente nell'album "Dystopia".2. Marty Friedmannella band dal 1990 al 2000, ha suonato sui seguenti albums 1990 "Rust In Peace", 1992' "Countdown To Extinction", 1994'"Youthanasia", 1995' "Hidden Treasures", 1997' "Cryptic Writings" e 1999's "Risk" albums.3. Glen Drovernel gruppo dal 2004 al 2008, ha suonato sul disco del 2007 "United Abominations"4. Chris Polanddal 1984 al 1987, e come session man nel 2004, ha suonato sul disco del 1985 "Killing Is My Business... And Business Is Good!" e 1986 "Peace Sells... But Who's Buying?" e 2004 su "The System Has Failed"5. Al Pitrellinella band dal 2000 al 2002, ha suonato sul disco del 2001 "The World Needs A Hero"6. Mike Albertnella band come touring member ha sostituito temporaneamente Chris Poland nel tour del 1985 . Non ha suonato in nessun album7. Chris Brodericknei Megadeth dal 2008 al 2014, ha suonato sul disco del 2009 "Endgame", sul 2011 '"Th1rt3en" e 2013 "Super Collider" albums.8. Jeff Youngdal 1987 al 1989, ha suonato nell'album del 1988 "So Far, So Good... So What!"