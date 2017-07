Il supergruppo heavy doom metal HELLcon membri di band quali Addiction, Monumentum, Tying Tiffany, Evilgroove, entrerà in studio il 10 Novembre 2017 per registrare il tanto atteso album debutto.Il full-length al momento ancora senza titolo sarà registrato con il produttore Gabriele Ravaglia ai Fear Studio di Ravenna (Extrema, White Skull, Amassado, tra gli altri).La band ha scritto 12 canzoni, ma solo 8 o 9 tracce saranno incluse nell'album.Tony J. Jelencovich dei Transport League e Carmelo Orlando (Novembre) saranno ospiti sul disco.Maggiori info a breve.La band ha pubblicato un demo di 2 tracce a Novembre 2016 disponibile sulla pagina di Bancamp: https://hellobelisco.bandcamp.com/releases Gli HELL OBELISCO sono:Six Sludge Strings: DocBehind The Skins: AleFront Row Mammoth: AndreaSeven Doomed and Lowered Strings: Fraz