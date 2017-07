FLESHGOD APOCALYPSE

Mercoledì 12 Luglio al Ferrock di Vicenza - Unica data estiva

Tornano finalmente isui palchi italiani. La migliore death metal band nostrana ha scelto ildi Vicenza per l'unica data estiva.L'appuntamento è peraldi Vicenza.Il biglietto di ingresso è di solo 1 euro che verrà devoluto all'per l'Autismo. Death Metal per una buona causa!In apertura ci saranno invece iMercoledì 12 Luglio @ Ferrock Festival - Parco Retrone - Via Malvezzi, Vicenzainfo booking: booking@baganarock.com