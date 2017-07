Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo onorati di far parte della InsideOut Music family! Abbiamo realizzato un album superlativo che porterà il sound e la creatività tipica della PFM in tutto il mondo.”

"Sono molto orgoglioso di far parte di questa storica e importante etichetta discografica e non vedo l’ora di portare la nuova musica in giro per il globo assieme al resto della band.”

“InsideOut Music è entusiasta di poter accogliere questa leggendaria band italiana nel roster! La loro passione e il loro fuoco bruciano ancora intensamente dopo tutti questi anni di carriera!"

, la più grande e nota rock band italiana nel mondo, esono orgogliose di annunciare la partnership per la pubblicazione del nuovo album!Il nuovo album dal titoloè atteso per la fine del mese di ottobre. Laha cominciato la fase di scrittura del nuovo album di inediti durante il 2016 e ha cominciato a registrare i brani nei primi mesi del 2017, prevedendone la conclusione nel mese di luglio.Di seguito il commento del batterista e cantante, bassista e co-autore delle musiche aggiunge:Anche il label manager diha commentato questo glorioso moment:Laè un'eclettica ed esuberante band con uno stile molto personale e definito che unisce rock, progressive e musica classica in un'unica entità. Formatisi nel 1971 hanno raggiunto immediatamente il successo a livello internazionale (Billboard Charts 1973 per) oltre che un'eccelsa fama in madrepatria. Recentemente sono stati introdotti alla posizione #50 dellanella classifica dei 100 più importanti artisti di sempre.vede latornare sul suo classico suono distintivo, dopo la pubblicazione di due album decisamente più sperimentali quali, dedicato al noto compositore classico, e, un viaggio fra suoni e immagini composti da 8 cortometraggi, ognuno con un differente tema e atmosfera.trova ispirazione in uno sguardo compassionevole e variegato della situazione del nostro pianeta e dell'umanità stessa nonché sul rapporto tra la musica e il sogno.