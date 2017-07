L'ufficialità è arrivata in questi giorni e la notizia, anche se ampiamente prevista, è triste.Il bassista degli Ac DC Cliff Williams, ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle scene a seguito del Rock Or Bust Tour, dopo 40 anni e dopo i ritiri di Malcolm Young, Phil Rudd e Brian Johnson. La notizia è stata rilasciata sull' AC/DC’s official Facebook page.Non ci rimangono che i dischi passati, ora...