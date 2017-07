In una recente intervista a Revolver magazine, Kerry King ha rilasciato alcune indiscrezioni sul successore del 2015's "Repentless" album.Queste le sue parole :"é curioso, 'Repent less" ha solo 2 anni, ma già sembra vecchio. Ma da quelle sessioni sono rimaste fuori 6/8 canzoni già registrate, alcune con le vocals, altre con chitarre o basso , pertanto quando qst canzoni saranno finite con le liriche saranno pronte per essere inserite nel prossimo album. In pratica abbiamo già mezzo disco fatto se useremo qst songs"Ha aggiunto che è "concepile un prossimo lavoro degli Slayer nel 2018, avendo qst canzoni già pronte ed altre 4/5 sulle quali sta lavorando".