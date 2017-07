I misteriosihanno rilascito il nuovo album in 8 anni intitolato: "Il gruppo, avvolto da un alone di mistero, raggiunse la popolarità nel 1985 quando vennero accusati dalla famigerata PMRC (Parents Music Resource Center) per la canzone "".La band composta da El Duce (drums, vocals), Dr Heathen Scum (bass, vocals) Sickie Wifebeater (guitar) continuò imperterrita a registrare diversi album e addirittura alla metà dei '90, El Duce dichiarò — tuttavia senza potrlo provare — che Courtney Love gli aveva offerto $50,000 per ammazzare suo marito Kurt Cobain!Ma fu lui, El Duce, a morire investito da un treno nel 1997 anche se i cospirazionisti dissero che era stata una vendetta per il suo presunto coinvolgimento nella morte del leader dei NirvanaOggigiorno i Mentors sono Dr Heathen Scum (bass, vocals), Sickie Wifebeater (guitar, vocals), Cousin "Cuz" Fister (guitar, vocals) e El Chapo (drums)."The Illuminaughty" e' acquistabile al CD Baby a questo indirizzo