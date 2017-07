hanno pubblicato il video di ‘‘, brano tratto dal nuovo album della band ‘‘.Il disco si ispira ad alcuni fatti avvenuti all’interno dell’ospedale psichiatrico di, in Pennsylvania, all’interno del quale esisteva una stanza dai muri colorati e le sbarre alle finestre che i pazienti descrivevano come un inferno in terra e dove adulti e bambini con gravi problemi mentali sono stati nascosti all’opinione pubblica per decenni. ‘’ era appunto il nome di quella stanza.Sentimenti ossessivi e di estremo disagio si intrecciano alle atmosfere magnetiche del disco, un disco dal sound violento e sensuale allo stesso tempo, come da tradizione per la band.‘ include la presenza in veste di ospite speciale didei