SpazioRock.it Festival 2017:

annunciati i Backyard Babies

A pochi giorni dall'annuncio dellosono lieti di annunciare il secondo grande nome che calcherà il palco deldi Milano insieme agli attesiSi tratta dei, punta di diamante nel panorama rock svedese. A distanza di quasi due anni, la band di Nässjö è pronta per sbarcare in terra italica e conquistare Milano con il proprio sound unico ed eclettico. Lo spettacolo è assicurato.Nell'attesa di conoscere gli altri grandi nomi che popoleranno il bill di questa frenetica giornata in 4/4, appuntatevi in agenda questo immancabile appuntamento: domenica 19 Novembre 2017 aldi Milano!Biglietti disponibili sul circuito Mailticket.it a 43€ + d.p. > http://www.mailticket.it/evento/11116 Si ringraziaper la collaborazione.