sono orgogliosi di annunciare la nascita di una nuova e strategica società nel campo dell'intrattenimento musicale rock e metal, dedicata a tutti gli artisti e musicisti che si occupano di queste sonorità.è un network professionale che fornisce agli artisti l'accesso ad una vasta gamma di conoscenze, risorse e supporto in ogni fase della creazione, registrazione e vendita della loro musica. Attraverso una vasta gamma di servizi forniti dai suoi partner diretti o connessi,è in grado di sostenere la creatività degli artisti ad un prezzo molto competitivo, offrendo:- Registrazione in studio- Servizi di studio (Mix, Editing & Mastering)- Agenzia di promozione- Grafica/Artwork- Servizio fotografico- Riprese video- Web design e implementazione- Controllo della grammatica inglese delle canzoniè anche la nuova casa di due etichette già consolidate,, entrambe rafforzate da questa nuova fusione e affiancate da due nuovi brand musicali:(che si occuperà di AOR / Melodic Rock / Westcoast)(che si prenderà cura del lancio di artisti underground e indipendenti)Le prime band die le prossime uscite disaranno annunciate a breve. Tutte le etichette disono in grado di garantire una distribuzione capillare dei propri prodotti sul mercato grazie ai loro partner commerciali(Italia),(resto d'Europa) e(Giappone), e di gestire i servizi editoriali in tutto il mondo con la professionalità e l'esperienza fornita da(Suisa).è pronto ad aiutare artisti nuovi e già affermati a raggiungere i loro obiettivi e a sostenerli nello sviluppo della loro passione grazie ad un vero e proprio network di professionisti qualificati.Per ulteriori informazioni e dettagli: www.burningmindsgroup.com