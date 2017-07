È tutto pronto per l’unica data italiana deiche si terrà il6, in occasione delLa band americana sarà a capo di un bill di tutto rispetto, composto da act selezionati tra migliori realtà che il nostro territorio ha generato.Di seguito gli orari della giornata:Parco La Bressanella - Cusano MilaninoL’ingresso al parco è in Via Stelvio, all’altezza del civico 62.L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16, mentre il servizio bar sarà disponibile già alle 17 con varie offerte tra food e drink.Ingresso 20€HOTEL:Hotel Ornato: http://www.hotelornatomilano.it/ Hotel Victoria: http://www.htlvictoriageho.it/ Hotel Neo: http://www.neohotel.it/ Evento Facebook clicca QUI