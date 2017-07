”, dei Def Leppard, è uno dei dischi più venduti della storia della musica rock (20 volte platino nel mondo) e compie 30 anni. Per festeggiare l’anniversario ecco in uscita il prossimo 04.08 una nuova edizione, rimasterizzata e in più formati:- DeLuxe (3CD)- Super Deluxe (5CD/2DVD) contenente b-sides, brani dal vivo e “In The Round In Your Face (Live)” per la prima volta in CD- standard CD- Doppio LP, entrambi rimasterizzatiUna ghiotta occasione per scoprire, o riscoprire, questa pietra miliare della NWOBHM.