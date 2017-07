La storica hard rock band inglese (di Birmingham) è attualmente in studio alle prese con la registrazione del nuovo album “” la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2018.Il ritorno nella line up dici riporta aidegli esordi, che oltre a presentare i brani del prossimo disco, ci regaleranno una bella setlist ricca di vecchi brani nel loro nuovo tour. Un gradito ritorno, per festeggiare i 40 anni di carriera di una band fondamentale nel panorama hard rock e AOR, con un giro europeo che toccherà l’Italia per un’unica data che si terrà a Milano il 13 Aprile 2018... Da non perdere!Line up:Apertura porte: ore 21.00Inizio concerto: ore 21.00Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 Luglio.