Il Festival si terrà nelle serate del 28-29 luglio 2017 presso l'Arena Spettacoli "AUGUSTO DAOLIO" sita all'interno del Parco San Rocco, in via Montello n 9 a Sant'Ilario D'Enza (RE).Durante il festival è in programma un aperitivo prima dell'inizio dei concerti a partire dalle ore 18:30 e alle ore 22:00 inizieranno i live.LE BANDS IN CONCERTO:28 LUGLIO:ECHOTIMEANABASI ROADJOLLY ROGER29 LUGLIO:ONELEGMANSKORBUTIKSGESCHLECHT