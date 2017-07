SICK N' BEAUTIFUL

Guarda il nuovo video di "No Sleep 'Till Hollywood"

Gli alieni sono tornati! Dopo lunghi viaggi spaziali attraverso l'Italia, ivogliono celebrare i propri fan con un nuovo video! TERROR TERRANS unitevi, questa èed è dedicata a voi.La band capitana da Ray ed Herma, chiude con questo video un ciclo, quello dedicato a, primo album dei SNB. What's next? Ancora è tutto avvolto nel mistero, ma intanto ivogliono così ringraziare i sempre più numerosi fan che hanno supportato la band negli ultimi anni.Ma non è finita qui perché l'estate è ancora lunga e i palchi da calcare ancora molti. Questi tutti i prossimi appuntamenti live della band!Venerdì 07 Luglio @ Rocka In Musica, Roccamandolfi (IS)Giovedì 13 Luglio @ Rock Inn Somma, Somma Lombardo (VA)Sabato 29 Luglio @ Hard Castle Fest, Castellazzo Bormida (AL) + Killin' Baudelaire