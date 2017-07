SOLK'N ROLL OPEN AIR METAL FESTIVAL | Sesta EdizioneVenerdì 21 luglio 2017Sant'Antioco, SardegnaComunicato StampaAl via la Sesta edizione del Solk'n Roll Open Air Metal Festival. Dagli USA la storica band MORBID ANGEL* * *Come ogni anno, da sei estati a questa parte, inizia il Solk'n Roll Metal Festival, capace di stupire il suo pubblico alzando ancora una volta l'asticella. Se nelle passate edizioni erano stati Carcass, Carnifex, Flashgod, Extrema e tanti altri ad infiammare la line up, alla sesta puntata saranno gli americani Morbid Angel la testa di serie del festival.L'annuncio, avvenuto diversi mesi fa, aveva già scatenato reazioni positive in tutto lo stivale, viste anche le poche date della band americana nella stagione estiva (solo due in Italia, di cui una proprio a Sant'Antioco). Ad accompagnare e aprire il concerto dei Morbid Angel in questa nuova edizione del festival, tre band isolane, pionieri del death-metal in Sardegna: Worstenemy, Iato e Deathcrush.Il tanto atteso evento, che inizierà nella serata di venerdì 21 luglio, si svolgerà in una location davvero unica. Il palco poggerà infatti i propri piedi, come nelle passate edizioni, sul prato dell' Arena Fenicia di Sant'Antioco, a pochissime centinaia di metri dal mare, ma soprattutto in un luogo singolare dal punto di vista archeologico e paesaggistico. L'area, capace di ospitare oltre mille persone, sarà attrezzata per fornire ogni tipo di servizio, come ogni festival metal europeo che si rispetti. La manifestazione è organizzata dall'associazione 200 bpm, composta da ragazzi di Sant'Antioco appassionatisi al genere e vogliosi di portare un grande evento nella propria città. A collaborare con loro due importantissime realtà: la Cueva Rock, noto locale sito nella zona industriale di Quartucciu, da anni faro della scena metal, punk e hardcore dell'Isola, e l'agenzia di booking italiana Hellfire, ponte fondamentale in Italia per band di questo calibro.In crescita rispetto alle passate edizioni, la forte relazione tra gli organizzatori del festival e le attività commerciali di Sant'Antioco. Sono sempre di più infatti i commercianti che appoggiano la manifestazione, scommettendo in un festival capace di portare un ottimo flusso di turisti nel loro territorio; ai fruitori del Solk'n Roll è infatti garantito un trattamento di favore nelle strutture alberghiere, questo anche grazie ad un accordo tra l'organizzazione e i b&b e hotel del circondario.Come le cose più preziose e rare, l'evoluzione del Solk'n Roll Metal Festival, ha portato nel giro di sei anni, a scommettere sulle realtà musicali del luogo (nella prima edizione erano infatti tutte sarde le band) per poi evolversi ed arrivare a nomi come Carcass e Morbid Angel, due band che hanno fatto la storia del metal nel mondo. Ricordiamo che l'evento è realizzato con il contributo del Comune di Sant'Antioco, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e Fondazione di Sardegna.I biglietti sono disponibili on line e in diversi punti vendita della Sardegna tra cui Pesolo e Cuevarock nella città di Cagliari. Altri biglietti saranno disponibili al botteghino la sera del concerto.MORBID ANGEL biografiaFormati in Florida nel 1984, fanno parte di quelle storiche band come Death, Obituary e Deicide che assieme contribuirono alla creazione del Death Metal. All'inizio composti da Stering Von Scarborough (voce/basso), Trey Azagthoth (chitarra), Richard Brunelle (chitarra) e Pete Sandoval (batteria) autoprodussero nel 1986 con la loro label "Goeque Records" il debut album "Abominations Of Desolation" che purtroppo, a causa dei tempi immaturi, non ebbe molto successo. Con l'ingresso in line up di David Vincent (ex-Terrorizer) e della sua potente e carismatica presenza al posto di Von Scarborough, i nostri firmano con la Earache Records e nel 1989, anno in cui uscirono anche "Slowly We Rot" degli Obituary e "Deicide" dei Deicide, pubblicano il loro reale primo album "Altars Of Madness". L'album è subito un successo e debutta al #1 in Inghilterra nella Independent Chart. Un forte songwriting e una rabbia mai sentita prima nel riffing fanno di "Altars Of Madness" uno dei più influenti album di sempre. Nel 1992 esce "Blessed Are The Sick" che consolida la forte posizione dei Morbid Angel nello scenario death. L'album conferma il tipico suono basso caotico e cupo che diventa il trademark del combo. Lo stesso anno la Earache ripropone "Abominations Of Desolation". Con "Blessed" i Morbid Angel approdano finalmente in Europa e reclutano fans ovunque. Nel 1993 l'affermazione dei nostri continua con "Covenant" che girano gli States in supporto a Black Sabbath e Motorhead. Il 1994 segnala l'uscita di Brunelle e l'ingresso di Erik Rutan (ex-Ripping Corpse). Il suo ingresso rivitalizza e rivoluziona il suono dei Morbid Angel che nel 1995 danno alle stampe "Domination" con sonorità più lente e cadenzate, quasi striscianti. Nel Giugno del 1996 David Vincent lascia la band per conseguire un suo progetto solista e si aggiunge in sostegna al gruppo della moglie, "Genitorturers". A raccogliere l'eredità di Vincent viene chiamato Steve Tucker. Con lui alla voce e al basso i Morbid Angel fanno uscire "Formulas Fatal To The Flesh" nel 1998 seguito da "Gateways To Annihilation" nel 2000 che con il suo melodicismo cupo e intricato conquista una nuova schiera di fan in tour con Pantera Slayer e Motorhead. Due anni più tardi Erik Rutan esce dalla band per concentrarsi sul suo progetto solista "Hate Eternal". A cavallo tra il 2003 e il 2004 Trey e Pit richiamano tra le file Tucker, che si era allontanato per lavorare al suo progetto "Ceremony" e pubblicano "Heretic". Negli anni a seguire, repentini cambi di formazioni, non migliorano la situazione discografica dei Morbid Angel; nel 2016 sono ripartiti in tour tra America e mondo, e pare che, con la nuova formazione, si sia finalmente trovato un assetto.* * *SOLK'N ROLL OPEN AIR METAL FESTIVAL| Sesta EdizioneVenerdì 21 luglio 2017 dalle ore 20.00Arena Fenicia - Sant'Antioco (CI)MORBID ANGELWorstenemyIatoDeathcrushprevendita: 25€botteghino: 30€PER INFO E INTERVISTE bobomurru@gmail.com