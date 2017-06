Riceviamo e pubblichiamo:

L’- festival con gara per gruppi rock organizzato dallain collaborazione con, chitarrista dei- è arrivato all’ultima fase del suo lungo percorso.La finale della categoria covers/tributi sarà giovedì 6 luglio con i(pop rock),(rock’n’roll), i(rock al femminile) e i(rock anni ‘80). Giovedì 13 luglio invece sarà il turno della categoria gruppi originali. Sono arrivati in finale i(crossover), gli(brit pop), i(prog strumentale) e i(hard rock).Durante quest’ultima serata verranno inoltre assegnati i premi speciali ai migliori musicisti e cantanti, alla miglior canzone originale, al miglior spettacolo, e molti altri. Per quest’ultima finale avremo inoltre il piacere e l’onore di avere con noi, in qualità di membro esterno della giuria. Il corso di formazione per tutti i partecipanti (music business e promozione digitale) nonché gli altri workshops e la produzione del vinile per i vincitori si terranno invece in una fase successiva a partire da settembre 2017.Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale dell’evento a questo indirizzo