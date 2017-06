Di seguito il comunicato da parte degli organizzatoriSi rendono note le informazioni circa gli ingressi e le regole d’accesso all’area per il Battlefield Metal Fest 2017!L’unico varco di accesso all’area evento è sito in via Diomede/ Piazzale Lotto (M 1- linea Rossa, fermata Lotto Fieramilanocity). La zona adiacente e il varco d’ingresso sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine dove avverranno i primi controlli attivi che rimarranno aperti per il deflusso.È fortemente consigliato presentarsi al luogo dell’evento con largo anticipo rispetto all’inizio di orario del concerto.Si consiglia di prendere nota in anticipo del regolamento dell’impianto (regolamento completo in fondo), e di informare le persone con cui verranno al concerto, relativo ai materiali ed agli oggetti non consentiti.L’unica biglietteria attiva sarà situata alla destra dell’ingresso dell’IppodromoL’apertura porte è prevista alle ore 14:30.L’accesso al luogo dell’evento comporta il rispetto del presente regolamento.Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto;Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto;A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.È ammessa la presenza di bevande in contenitori di plastica purché privi di tappo; presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo.In fase di accesso all’area evento verranno ispezionati singolarmente borse e zaini e il materiale non idoneo non potrà essere introdotto all’interno dell'Ippodromo.Per motivi di sicurezza non sarà previsto un deposito di zaini, borse, caschi o altri oggetti personali.Per velocizzare i tempi di accesso all’area concerti ed agevolare i controlli da parte di steward e addetti alla sicurezza è vivamente sconsigliato di accedere con zaini e borse.È del tutto vietato:- Introdurre VALIGIE, TROLLEY, BORSE e ZAINI più grandi di 15lt.- Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc...)- Introdurre TROMBETTE DA STADIO- Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIFIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;- Introdurre CATENE;- Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;- Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;- Introdurre CASCHI PER MOTOCICLETTE;- Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;- Introdurre o vendere all’interno dell¹impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA più grandi di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo);- Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;- Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;- Introdurre OMBRELLI e ASTE;- Introdurre STRUMENTI MUSICALI;- Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;- Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;- Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;- Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;- Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;- Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;- Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;- Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;- Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell¹impianto;- Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;- Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;Ad ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo motivo, verrà inibito l¹ingresso all’ Ippodromo, pur in possesso di valido biglietto d’ingresso. Le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dall’Ippodromo.Verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.