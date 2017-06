sono lieti di presentare la seconda edizione delloLa kermesse che porta il nome di uno dei music-sites più influenti d'Italia con la pagina musicale su Facebook più attiva e chiacchierata, questa volta avrà un taglio più rock-oriented rispetto alla prima edizione, che invece aveva fatto felici i numerosi power-metallers della penisola e non solo.Dichiarazione d'intenti senza spazio per i dubbi, poichè il gruppo sul punto più alto del cartellone sarà quello degli svedesi THE HIVES, attesissimi dal pubblico italiano e famosi per i loro show al fulmicotone: un concentrato di adrenalina senza pause e assolutamente inadatto ai deboli di cuore!In attesa di rivelare gli altri numerosi nomi coinvolti in questa giornata di 4/4 senza tregua, l'invito è quello di segnare il giorno sul calendario e di non prendere altri impegni per DOMENICA 19 NOVEMBRE, Fabrique di Milano.Biglietti disponibili sul circuito Mailticket.it a 43€ + dp a partire dalle ore 11.00 di VENERDI 30 GIUGNO.Si ringraziaper la collaborazione.