è un innovativo progetto multimediale, vincitore del "", comprende album musicale + fumetto + app interattiva.L'album dei, incentrato sul potere salvifico della musica, è un vero e proprio concept album, dove passato e futuro s’intrecciano con il rock e la musica classica, dimostrando che Beethoven, ma anche Mozart e Wagner, non siano poi così diversi dalle rockstar di oggi e si trovino anzi in perfetta sintonia accanto a gruppi come Foo Fighters, Papa Roach o Green Day.Insieme all'album musicale è stato scritto un vero e proprio fumetto: la storia di Alex, che arrivato alla soglia dei 30, si rende conto che la strada per il successo è costellata da infiniti ostacoli e sul punto di mollare arrivano in suo soccorso una compagnia composta da degli stravaganti vecchietti (dei moderni Beethoven, Bach, Mozart e company). Il tutto è contenuto in un'app innovativa, prodotta dache unisce tutti gli elementi: si legge il fumetto e si ascolta la musica, oltre a una serie di contenuti extra.L'app per smartphone e tablet è totalmente gratuita e disponibile da oggi sia per Android che per iOSInoltre è appena uscito il secondo singolo del disco "", il video animato racconta quanto è importante la musica nelle nostre vite e di come, spesso, la canzone giusta al momento giusto ci salva la vita: https://www.youtube.com/watch?v=AIRvmNrX77w