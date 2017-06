Gliband della Roadrunner Records, pubblicano venerdì 30 giugno il loro nuovo e attesissimo album in studio dal titolo "".Registrato agli Sphere Studios di North Hollywood con il produttore Jay Ruston, Hydrograd è stato anticipato dai singoli “Fabuless”, il cui video, diretto da Paul Brown, ha quasi 5.000.000 di visualizzazioni su Youtube, e da “Song #3” . Il brano, con più di 3.500.000 di streaming su Spotify, ha scalato rapidamente le classifiche delle radio rock americane e non solo. Il video ha quasi 3.000.000 di visualizzazioni su Youtube.Gli Stone Sour celebreranno l’uscita di Hydrograd con un tour estivo in nord America con i Korn. “The Serenity of Summer Tour” è partito il 16 giugno dall’USANA Amphitheatre di Salt Lake City e vede la partecipazione dei Babymetal, Skillet, Yelawolf, Islander e Ded come supporter. La band sarà in tour in Europa a partire da novembre; sarà live in Italia il 15 dicembre all’Alcatraz di Milano per un’unica ed imperdibile data . Per maggiori info vai su www.stonesour.com.Conosciuti in tutto il mondo per i loro strepitosi live, gli Stone Sour hanno costruito una solida fanbase grazie ad un numero incalcolabile di tour e apparizioni live ai più importanti festival internazionali, tra cui il Rock In Rio e il Download Festival.Gli Stone Sour sono: Corey Taylor (voce), Josh Rand (chitarra), Roy Mayorga (batteria), Johny Chow (basso) e Christian Martucci (chitarra)