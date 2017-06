E' ormai arrivato uno dei weekend più attesi dell'anno per gli amanti italiani del metal moderno. Ilè alle porte e il palco deldi Milano e pronto ad accogliere alcune delle più interessanti band del panorama italiano ed internazionale. I biglietti sono ancora disponibili alla cassa per entrambe le giornate. Vi aspettiamo là!Di seguito gli orari completi per il festival:Biglietti in cassa: 28€Biglietti per: 15€ (5€ soltanto se si possiede già un biglietto per ildel 2 Luglio o un abbonamento)