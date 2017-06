Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con la loro ultima release(Fuel Records) isono di nuovo al lavoro su materiale inedito. Il combo bergamasco infatti ha appena terminato la stesura dei brani che comporranno la nuova produzione, con uscita prevista per il prossimo autunno.La band è attualmente impegnata presso gli Orgone Studios, a Woburn in Inghilterra, per le sessioni di registrazione sotto la guida di J(Paradise Lost, Ghost, Cathedral, Solstafir, Mayhem, tra gli altri).A breve verranno forniti maggiori dettagli.Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda iè possibile visitare gli spazi web ufficiali: