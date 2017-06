E' ufficiale la presenza dei Perpetual Fire nel bill che andrà a comporre il noto festival metal del Rock In Somma. Steve Volta e compagni si esibiranno dal vivo nella seconda delle quattro date in programma, esattamente venerdì 14 Luglio 2017, nella serata che vedrà come headlinaer i Necrodeath! Ricordiamo che i Perpetual Fire hanno da poco rilasciato il proprio terzo album ufficiale dal titolo Bleeding Hands edito da Sleaszy Rider Records.