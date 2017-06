Dopo 10 anni dall'ultimo album "The 8th Sin", stanno per tornare gli svedesi Nocturnal Rites.Il 29 Settembre infatti uscirà per la AFM il nuovo "Phoenix".La band afferma: " non vediamo l'ora di condividere questo nuovo album con tutti. E ' passato molto tempo. Inutile dire che è bello essere finalmente tornati."Jonny Lindqvist - voceNils Eriksson - bassoPer nilsson - chitarraFredrik mannberg - chitarraDevo lingvall - batteria