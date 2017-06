Un successo dietro l'altro per la all female rock band, reduce dal concerto all'dello scorso sabato come special guest del BRF stage, giornata che ha visto headliner band del calibro di Linkin Park e Blink-182, tra gli altri.Ancora qualche appuntamento dal vivo in Italia per il quartetto tutto al femminile: questo venerdì saranno alFestival di Felonica (MN), per essere poi il primo luglio alladi Bernareggio (MB) e all'in provincia di Alessandria il 29.Ma la band è oggi orgogliosa di annunciare che aigià annunciati e previsti per la seconda metà di settembre, si aggiungono altriinper il prossimo autunno, tra ottobre e fine novembre. Francia, Svizzera, Austria e Germania saranno le dirette protagoniste dei live europei in calendario.Ecco le date, le location e venue di tutti gli appuntamenti fuori dalla penisola:19/09- UNITED KINGDOM20/09- UNITED KINGDOM21/09- UNITED KINGDOM22/09- UNITED KINGDOM23/09- UNITED KINGDOM06/10- FRANCE07/10- SWITZERLAND29/11- AUSTRIA30/11- GERMANY01/12- SWITZERLAND02/12- FRANCELehanno debuttato otto mesi fa con il primo lavoro discografico “It Tastes Like Sugar” per Bagana Records.Guarda qui i video dei singoli Wasted e la rock cover Summertime Sadness