I primi dieci che effettueranno l'abbonamento alle due giornate riceveranno un CD in regalo da Suoni Distorti Magazine

Mancano pochi giorni al Rock My Life Festival 2017, evento organizzato dall', con la stretta collaborazione died il patrocinio dellaL'evento, ricordiamo, si terrà i prossimi, una delle locations più suggestive della Maremma, e vedrà condividere il palco a sei valide realtà del panorama italiano Rock e Metal quali:I biglietti saranno disponibili in cassa:. L'ingresso sarà gratis per i ragazzi fino ai 14 anni di età!Antistante la location è presente un ampio parcheggio gratuito.Apertura porte ore 20:00 / Inizio concerto ore 22:00 (tassativo)All'interno del parco de La Cava ci saranno l'area food & drink, stands con merchandise e per tutti i bikers ed appassionati delle due ruote ci sarà lo stand della rinomata Air Kustom Design con le sue splendide e speciali moto Custom.Questo il bill del Rock My Life Festival suddiviso nelle due serate, in ordine di esibizione:Qui il teaser video ufficiale:Le bands:Formazione proveniente dalla provincia di Ravenna dedita ad un concentrato esplosivo di rock’n’roll, punk rock e alcuni spruzzi garage. Una tra le formazioni più attitudinali nel loro genere! I Drive Me Dead, composti da membri di altre band già note nella scena locale, hanno debuttato con l’omonimo Ep lo scorso anno e sono pronti per rilasciare il nuovo album "Who’s The Monster" quest’anno con la copertina realizzata da Sergio Gerasi, uno dei disegnatori di Dylan Dog.Un'alternative-rock band italo-americana, richiesta e acclamata negli Stati Uniti, dove si è “rodata” con un gran bel “bagaglio” live e vincitrice in Italia del “CapiTalent” 2015. Insieme dal 2009, si sono trasferiti per qualche tempo in California dove, mescolando il suono del rock più puro con le nuove sonorità dell’alternative e del grunge, hanno saputo creare un sound molto contemporaneo, riuscendo a mantenere una propria identità pur attingendo dalle influenze della Seattle dei primi anni ’90 e da rock band leggendarie come i Led Zeppelin.Luca Milani è un chitarrista e cantautore figlio dei 90’s, periodo in cui mosse i primi passi con il trio alternative/grunge dei File, partecipando anche a importanti festival nazionali tra cui il campano Neapolis Festival e l’Heineken Jammin’ Festival di Imola. Lasciata alle spalle l’esperienza intraprende il suo percorso solista in acustico nel quale si affiancherà successivamente al trio The Glorious Homeless dando più elettricità ai suoni brani ed alle esibizioni dal vivo. La band propone una miscela di hard rock con trascinanti melodie e qualche piglio dall’orientamento punk rock – senza tralasciare la verve da cantautore che contraddistingue Milani.Oltre ad essere un’importante realtà dell’underground toscano, sono attivi da due decenni anche all’estero con tournè internazionali come quella che li ha visti condividere il palco con gli Annihilator, band di tutto rispetto nel panorama thrash metal. Attualmente la band è in tour per una serie di live portando in giro “Humana” la loro ultima release uscita nell’Ottobre scorso.I livornesi prendono vita nel 2009 e dall’anno successivo danno inizio a una intensa attività live che li ha portati anche ad aprire i concerti di Pino Scotto, Tossic e altri, con una line-up che, nonostante il buon riscontro di pubblico, si è andata sfaldando nel 2012 – rilasciando comunque il singolo “Scar In The Brain” l’anno successivo. Dal singolo prende titolo il loro nuovo album di recente uscita, che segna il ritorno della band con un massiccio hard rock / stoner e marcate influenze metal.La band nasce nel cuore del CMM, affermata scuola di musica del capoluogo maremmano, dall’idea dei docenti e coordinatori dell'istituto. Ciò che lega e accomuna i ragazzi è la grande passione per la musica e la voglia di stare insieme suonando. Ed è così che giorno dopo giorno, incontrandosi a lezione e condividendo passione e gusti musicali, nasce l’idea di condividere anche il palco dando vita ad un progetto fresco, dinamico e all’insegna della musica hard'n'heavy. La band debutterà ufficialmente sul palco del Rock My Life Festival.Si ringraziano i prestigiosi partners ufficiali dell'evento quali Rock Factory, Garage Radio, Loud And Proud Webzine, Italia Di Metallo, Metalhead, Suoni Distorti Magazine – gli sponsor: La Cava, Salus, CMM Grosseto – tutti i supporters tra cui Cantiere Quattro, Metal.it, Rock Rebel Magazine, Legend Club Milano. Grafiche e teaser sono a cura di Luca Ventrone.ROCK MY LIFE FESTIVAL30 Giugno / 1 Luglio 2017 @ La Cava – loc. Roselle, Grosseto•Sito web: http://www.rockmylife.it •Facebook: http://www.facebook.com/rockmylifeitalia •Twitter: https://twitter.com/rockmylifeita •Instagram: https://www.instagram.com/rockmylifeblog/ •Email: info@rockmylife.it