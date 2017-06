Disponibile l'intero album "CAESAR [Roma vol. I]" in streaming gratuito su Spotify ed il secondo (di 11) video previsti per l'abum,il lyric video di TRIVMVIRATVM:L'album, è disponibile ancora in Digipack CD, ed in edizione limitata in BOX (ormai quasi sold out) contenente il stesso digipack CD, alcuni omaggi simbolici legati al concept su Cesare ed un mini GIOCO da TAVOLO (Alea Iacta Erit: il Dado sarà Tratto).Può essere ordinato tramite il bigcartel ufficiale di Hesperia o presso la label http://www.sleaszyrider.com e da oggi in versione digitale:Disponibile anche il merchandise del nuovo album, presso lo shop online HESPERIAwww.hesperianlands.tkwww.facebook.com/HesperiaOfficialhttps://www.youtube.com/user/HesperiaOfficialhttps://twitter.com/Hesperia_ITAhttps://shop.spreadshirt.it/hesperiahttps://hesperiaofficial.bigcartel.comhttps://www.instagram.com/hesperia_official/https://www.reverbnation.com/OfficialHesperia