, in collaborazione con, presenta lo straordinario concerto acustico dei fratellidi, poche date italiane a ridosso della promozione del nuovo disco della band, "".Nella bella cornice estiva del Giardino del Monk Club di Roma, porte aperte gratuitamente per regalare una notte magnifica di suoni. Ad aprire il concerto del duo britannico ci saranno in pari resa acustica i, ottima band dell'underground romano in uscita a breve con il primo full-length di affine umore oscuro e malinconico. Nel comunicato stampa ufficiale l'introduzione di Daniel a questa straordinaria e limitata serie di serate.