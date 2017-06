Comunicato stampaUn bel package degno del metal più heavy ed influente è in arrivo in Italia il prossimo 5 Dicembre. “Mtv Headbangers Ball Tour” è un salto nel metal degli anni '80/’90! Coninsieme on the road, sarà una serata di musica ad alto volume e corna alzate al cielo! Il ritorno dei fratelliche eseguiranno per intero “Roots”, i thrash metallercol tour del nuovo album “The Grinding Wheel". A seguireDal vivo il 5 Dicembre prossimo al Live Club di Trezzo (Milano).Martedì 5 dicembreMtv Headbangers Ball Tourfeat.Prezzo in cassa € 37 se acquisti on line € 32 + dirittiBiglietti in vendita dal 20 giugno ore 10Prenotazione tavoli sala + 39 347 19 77 297Ingresso riservato ai maggiori di 12 anniInfo e prenotazioni Live Club Restaurant + 39 393 07 82 646Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 20 Giugno.