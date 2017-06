Finalmente, siamo lieti di annunciare l'uscita del nuovo album "Seven Gates" dei milanesi Faceless Night!Come già anticipato il disco e stato, mixato e masterizzato presso presso il “Borderlights” studio a cura di Fabio Sagliano e Oskar Righetto.Album pubblicato da Anger Music Releases e distribuito Ufficialmente da Punishment 18 Records. Il nuovo album è ora reperibile nei migliori negozi.Il disco sarà disponibile anche durante i concerti della band ed il release party si terrà venerdi 30 Giugno presso lo storico Blue Rose di Bresso (Milano), in compagnia di Trapster e 6th Counted Murder. Alla fine dei concerti è prevista una jam session dove interverranno ospiti e amici della band.Seven gates Tour 2017:30/06/2017 - Bresso (MI) - Blue Rose: release party (+ Trapster e 6th Counted Murder)07/07/2016 - TBA07/10/2017 - Bresso (MI) - Blue Rose: Faceless Night + Winterage + guest28/10/2017 – Busto Arsizio - (VA) – Comunità Giovanile: w. Perpetual Fire25/11/2017 – Caleppio di Settala - (MI) – Dundee PubOfficial: http://www.facelessnight.com Facebook: https://tinyurl.com/facelessnight You Tube: https://tinyurl.com/Faceless-Night-Band Label: www.angermusic.it Dist: http://www.punishment18records.com/