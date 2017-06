Incredibile ma vero, tornano i Bay Area Power/Thrash Metal actcon l nuovo album in uscita il prossimo 15 settembre intitolato "" suLa cover artwork è ad opera del nostro connazionale Roberto Toderico, già al lavoro con SINISTER, ASPHYX e TYGERS OF PAN TANG.Il disco è prodotto da Bart Gabriel (CRYSTAL VIPER, BURNING STARR), registrato e mixato da Tim Narducci (FORBIDDEN, MILITIA) e masterizzato da Patrick W. Engel (DESTRUCTION, AGENT STEEL).A quanto pare "Wrath Of The Reaper" sarà, ovviamente, un ritorno alle sonorità dei loro primissimi dischi.