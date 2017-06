" ESCE IL 25 AGOSTO SU MATADOR RECORDS– IL NUOVO SINGOLOINFO: http://www.indipendente.com ."—Joshua HommeDopo centinaia di live epici, perdita di memoria, infortuni inspiegabili, un anno in giro con Iggy Pop e poi le nomination ai Grammy, i Queens Of The Stone Age riemergono dal deserto con il settimo album, Villains, in uscita il 25 Agosto su Matador Records.Subito disponibile per il preordine in vinile deluxe, vinile, CD e digitale (tutti i formati includono il download immediato del primo singolo “The Way You Used To Do”), Villains comprende le seguenti canzoni:Prodotto da Mark Ronson, co-prodotto da Mark Rankin e mixato da Alan Moulder, Villains è il primo album dei Queens Of The Stone Age da …Like Clockwork del 2013, album che ha portato la band per la prima volta al #1 posto in classifica in U.S. (e #1 in Australia, Belgio, Irlanda, Portogallo, Scozia, al #2 in UK, Canada, Svizzera, Norvegia, Nuova Zelanda, Finlandia…). Inconfondibili come sempre lo splendido artwork dell’illustratore Boneface e il suono della lineup che ha portato …Like Clockwork in giro per il mondo (il fondatore/chitarrista/cantante/autore Joshua Homme, Troy Van Leeuwen (chitarra, tastiere), Michael Shuman (basso), Dean Fertita (tastiere, chitarra), Jon Theodore (batteria). Come dice lo stesso Homme “L’aspetto più importante nel fare questo album è stato ridefinire il nostro suono, domandandoci e rispondendo alla domanda ‘che suono abbiamo adesso?' Se non fai un ottimo primo album dovresti smettere, ma se lo fai e poi il tuo suono non evolve diventi la parodia di quel suono originale."Sul suo lavoro con un ecosistema affiatato come i Queens Of The Stone Age, Ronson dice, "I Queens sono e son sempre stati la mia band rock and roll preferita fin da quando ho scoperto Tower on Sunset e comprato Rated R nell’estate del 2000, quindi è stato surreale essere accolti nel loro clan pirata segreto – o la ‘jacuzzi’ come a Josh piace chiamarla. Sapevo anche che il mio essere fan da solo non sarebbe bastato per rimanere nella jacuzzi. Ci sono stati momenti durante le registrazioni dell’album in cui ero consapevole che stavo guardando i miei eroi musicali creare qualcosa che sarebbe sicuramente diventato uno dei miei momenti preferiti di qualsiasi album dei Queens. E avere una parte in tutto questo è stato come essere in un sogno —un pesante, oscuro, meraviglioso sogno.”Il collaboratore dei Queens e co-produttore Mark Rankin aggiunge, "Dopo il battesimo di fuoco che è stato …Like Clockwork, ero entusiasta di ritornare in studio, specialmente con l’aggiunta di Ronson nel mix creativo. Volevamo sviluppare la produzione lavorando in modo moderno pur rimanendo totalmente organici realizzando tutto dal vivo, come alzare un velo e ciò che pensi sia elettronico è in realtà live e le cose non sono come appaiono… Quello che abbiamo fatto è innovativo ma inequivocabilmente Queens.I Queens Of The Stone Age hanno anche confermato un tour in Nord America (vedi sotto). Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito e i social dei Queens Of The Stone Age.QUEENS OF THE STONE AGEVILLAINS North American TourSpecial Guests ROYAL BLOOD (Dal 6 Settembre al 24 Ottobre)June 22 — Rapids Theater — Niagara Falls, NYJune 24 — Amnesia Rockfest 2017 — Montebello, QCAugust 12 – Outside Lands – San Francisco, CASeptember 6 – Capitol Theatre – Port Chester, NYSeptember 7 – Festival Pier – Philadelphia, PASeptember 9 – Molson Amphitheatre (Budweiser Stage) – Toronto, ONSeptember 10 – 20 Monroe Live – Grand Rapids, MISeptember 12 – Express Live! Outdoor Pavilion – Columbus, OHSeptember 13 – Stage AE (Outdoors) – Pittsburgh, PASeptember 15 – Agora Theater – Cleveland, OHSeptember 16 – Riot Fest – Chicago, ILOctober 9 – The Complex – Salt Lake City, UTOctober 10 – Red Rocks – Morrison, COOctober 12 – Peabody – St. Louis, MOOctober 13 – Crossroads KC – Kansas City, MOOctober 14 – Roy Wilkins Auditorium – Saint Paul, MNOctober 15 – Eagles Ballroom – Milwaukee, WIOctober 17 – Fox Theatre – Detroit, MIOctober 18 – Old National Centre – Murat Theatre – Indianapolis, INOctober 20 – TBC – Washington, DCOctober 21 – Agganis Arena - Boston, MAOctober 22 – State Theatre – Portland, MEOctober 24 – Madison Square Garden – New York, NY