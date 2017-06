È online “” il nuovo videoclip del talentuoso chitarrista e compositore, terzo estratto dal debut album “It Works!” (aprile 2016) che sta ricevendo numerosi consensi da parte dei fan che lo stanno ascoltando, acquistando, commentando e che sta collezionando ottime recensioni da parte della critica di settore.“It Works!” è una tipica surf song di un certo stile chitarristico anni '80, un brano travolgente tutto da cantare e da non riuscire a star fermi. Il videoclip è un omaggio al mitico film “Frankenstein Junior” (Young Frankenstein) di Mel Brooks. Ritroviamo lo scienziato pazzo, brillante e stravagante protagonista del concept album “It Works!”, ora in compagnia del suo fedele aiutante “Brigor” mentre danno vita ad una chitarra elettrica… mostruosa! Il videoclip è stato girato all’interno di un vero laboratorio di liuteria, da Manne Guitars di Andrea Ballarin – tra le eccellenze della liuteria italiana - dove è stata realmente creata la chitarra utilizzata da Matteo Brigo nel video e nella registrazione dell’album.“It Works!” è un disco interamente strumentale e chitarristico composto da dieci tracce di hard rock dall'alto tasso di melodia che mantengono un tocco moderno e imprevedibile ispirate all'ambiente chitarristico dell'era shred, ma molti funambolismi e acrobazie chitarristiche sono state attenuate in favore di uno stile più asciutto, diretto e cantabile. I maggiori punti di riferimento sono stati Joe Satriani, Steve Vai, Van Halen e il Frank Zappa degli anni '80.