Purtroppo, dopo qualche cancellazione di troppo, Solomacello Fest verrà consacrato in un unico, grande, solo giorno, anzichè i due previsti!Inoltre, in seguito anche alla cancellazione del tour per Crippled Black Phoenix, si sono aggiunte alla line up definitiva due grandi band italiane, La Fin e Calvario! Solomacello Fest vi aspetta al Circolo Magnolia il 21 giugno con: