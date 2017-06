Otto anni dopo la pubblicazione dell'album acustico "Evocation I" dei maestri del melodic death/folk metal, i musicisti svizzeri hanno nuovamente riposto i loro strumenti elettronici in sala prove. "" uscirà il 18 Agosto su Nuclear Blast.La scorsa settimana la band ha lanciato la prima nuova canzone "Epona".Per guidarvi ancora più nel profondo del mondo di "Evocation II - Pantheon" e al nuovo brano, la band svela un video info sulla trama e il cantante Chrigel spiega chi è 'Epona'.!" , afferma il frontman Chrigel Glanzmann. "!"Acquista la copia fisica dell'album qui: http://nblast.de/EluveitiePantheonNB Se non vedi l'ora di ascoltare nuovo materiale degli ELUVEITIE, acquista subito 'Epona' o pre-ordina la versione digitale del nuovo album qui: http://nblast.de/EluveitieDigital Subito dopo l'annuncio delle date, sono arrivate molte richieste dai fan degli ELUVEITIE per ottenere un "meet&greet" con la band in questo tour come accaduto in quelli precedenti.Gli ELUVEITIE sono lieti di offrire il seguente pacchetto VIP per tutti gli show del MAXIMUM EVOCATION Tour! Il pacchetto sarà disponibile dal 14 Giugno al costo di 50 € e includerà:- Meet&Greet (inclusa una performance delle due nuove canzoni acustiche)- Tour shirt- Entrata anticipata presso la venue (15 minuti)- Portachiavi + Laminato del tour- Foto di tutti gli ospiti VIP e di tutta la band (inviata via e-mail)Exclusive VIP experience: http://merch.booyamusic.net/eluveitie/tickets-and-vip.html La band suonerà anche il 5 Agosto al Metal For Emergency Festival di Filago (BG).Gli ELUVEITIE sono: