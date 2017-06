La label spagnolaha annunciato di aver raggiunto un accordo contrattuale con gli italianiNati nel 2000, gli Embryo suonano un Death Metal tecnico, brutale e d'impatto, che mantiene intatta l'essenza Old School.Il commento della band:".Dopo aver dato alle stampe tre dischi, "Chaotic Age" (2006), "No God Slave" (2010) e "Embryo" (2015) ed aver condiviso il palco con artisti del calibro di Keep of Kalessin, Melechesh, Nile e Tribulation, gli Embryo sono pronti per la pubblicazione in tutto il mondo del loro quarto full-length album via Art Gates Records.Info: