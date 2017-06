Un vero e proprio scontro tra titani, le famose leggendee la preminente hard rock bandsi uniranno come co-headliner per quello che promette essere uno dei più grandi ed eccitanti tour rock nelle arene dell'autunno/inverno 2017. Sarà la prima volta che questi due colossi uniranno le forze per un tour insieme e sarà un evento imperdibile nel suo genere e per tutti i fan.Il lungo viaggio devasterà le arene di tutta Europa e Uk iniziando a Novembre, fermandosi nelle maggiori città e concludendosi il 21 Dicembre all'iconica Wembley Arena di Londra, UK. I ticket saranno disponibili da venerdì 16 giugno dalle ore 10.Live Nation si è unita ai FIVE FINGER DEATH PUNCH e IN FLAMES, per una partnership unica che vedrà prevendite esclusive, pacchetti e contenuti speciali per entrambe le band. La collaborazione con Spotify offrirà un'esclusiva prevendita di 24 ore nella giornata di oggi. Ci sarà anche una prevendita di Ticketmaster a partire dal 15 Giugno ore 10 per arrivare alla vendita ufficiale questo venerdì.Leggi le date qui di seguito. Alcune date extra saranno annunciate a breve. Per le esclusive offerte VIP, vai su http://inflames.seetickets.com/tour/in-flames Il chitarrista Zoltán Báthory dei FIVE FINGER DEATH PUNCH afferma:."Il cantante degli IN FLAMES, Anders Fridén, dice:."Di supporto per alcune selezionate date europee e per tutte le date in Inghilterra ci saranno i Of Mice & Men. La band originaria di Orange County, CA, è tornata recentemente con due nuovi brani, 'Back To Me' e 'Unbreakable'.Sia i FIVE FINGER DEATH PUNCH che gli IN FLAMES rimangono i leader nel mondo della musica hard rock: il sesto epico album dei FIVE FINGER DEATH PUNCH del 2015, "Got your Six" ha raggiunto in tutto il mondo grandi risultati per la band con il debutto in vetta alle classifiche US (#1 nella Top Album chart, #1 nella Overall Digital Album chart, #1 nella Hard Music Album chart, #2 nella Billboard Top 200) e internazionali (Australia & Canada #3, Germania & Svezia #5, UK #6 Olanda #17, Belgio #29 e Francia #32).Dopo 12 album alle spalle, gli IN FLAMES hanno raggiunto nuove vette nel 2016 con "Battles" - prodotto dal vincitore del GRAMMY AWARD Howard Benson [My Chemical Romance, Papa Roach], raggiungendo le top 10 di tutto il mondo con un #2 in Svezia, un #3 in Finlandia e molti altri importanti paesi come la Germania e l'Austria. Alternative Press, Metal Hammer e molti altri hanno lodato l'album come la hit "The End" che ha raggiunto oltre i 6.6 milioni di streaming su Spotify. Più recentemente, la band ha lanciato due nuovi video degli ultimi singoli; il primo è stato 'Here Until Forever' a Maggio attraverso Decibel, e 'Save Me' attraverso il colosso della vendita europea EMP.Guarda 'Save Me' qui * Con OF MICE & MEN