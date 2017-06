La scorsa settimana il trio heavy metal tedesco, oltre ad avere annunciato le prime date dell’imminente tour mondiale a supporto dell’album “Seasons Of The Black”, in uscita il 28 luglio su Nuclear Blast Records, ha pubblicato il primo trailer dell’album.Nel secondo trailer disponibile da oggi il gruppo parla invece della chimica al suo interno:“Seasons Of The Black” può essere pre-ordinato in formato fisico e digitale con download immediato del singolo 'Blackened Karma''Blackened Karma' OFFICIAL MUSIC VIDEO:Studio Trailer #1: https://youtu.be/a1rY3xK3Q0w Studio Trailer #2: https://youtu.be/8GCpFLTvMvg Studio Trailer #3: https://youtu.be/TcZsNTngpxU “Seasons Of The Black” è stato registrato a febbraio e marzo ai Megafon Studios di Burscheid, Germania e ai Soundchaser Studios di Zandhoven, Belgio. Della produzione si sono occupati i RAGE stessi, mentre Dan Swanö (MARDUK, OPETH, KATATONIA) ha curato mixaggio e masterizzazione agli Unisound Studios di Grefrath, Germania.” - Tracklist:CDLe bonus track risalgono all’epoca in cui i RAGE si chiamavano ancora AVENGER. Peavy commenta: “”.RAGE live:17.06. D Duisburg - Rage against Racism (RAGE meets REFUGE)29.06. D Gardelegen - Metal Frenzy02.07. E Barcelona - Rock Fest06.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air16.07. CZ Vizovice - Masters of Rock21.07. UA Ternopil Racecource-Dovzhanka - Faine Misto Festival05.08. D Wacken - Wacken Open Air10.08. E Villena - Leyendas del Rock12.08. B Kortrijk - Alcatraz Festival13.08. D Königs Wusterhausen - Zombie Rock Festival20.08. SK Zvolenska Slatina - More than Fest02.09. D Zons - Zons Rockt (RAGE meets REFUGE)23.12. D Burglengenfeld - X-Mas Dynamite NightSeasons Of The Black Tour - Part ICon FIREWIND04.01. D Bochum - Zeche05.01. D Speyer - Halle 10106.01. I Milan - Legend Club07.01. CH Pratteln - Z709.01. D Munich - Backstage10.01. A Salzburg - Rockhouse12.01. CZ Prague - Nova Chmelnice13.01. CZ Zlin - Masters of Rock Café14.01. SK Kosice - Collosseum15.01. H Budapest - A3816.01. SK Bratislava - Randal Club17.03. D Marsberg - Metal Diver Festival