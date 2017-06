METALITALIA.COM FESTIVAL 2017:



Sabato 9 settembre 2017

EDGUY (25th anniversary special show)

RHAPSODY OF FIRE

GRAND MAGUS

LABYRINTH

SECRET SPHERE (20th anniversary special show)

WHITE SKULL

HOLY MARTYR

TRICK OR TREAT



Domenica 10 settembre

DEATH SS (40th anniversary special show)

MOONSPELL (25th anniversary special show)

SAMAEL (30th anniversary special show)

special guest

MORTUARY DRAPE

NECROMASS

SHORES OF NULL

Dopo il lancio della due giorni del Metalitalia.com Festival 2017 in programma al LIVE MUSIC CLUB di Trezzo sull'Adda per i giorni, Metalitalia.com, Vertigo ed Eagle Booking sono liete di annunciare le nuove aggiunte per il festival!A fianco dei già annunciati Edguy, Rhapsody Of Fire e Labyrinth, avremo l'onore di ospitare gli epic doom metaller svedesi Grand Magus, forti di una carriera ormai quasi ventennale e otto album con i quali hanno saputo forgiare un sound corposo, epico, battagliero e carico di atmosfere solenni ed evocative. Prima di loro si esibiranno i Nostri Secret Sphere in uno show che celebrerà il ventennale della band con una carrellata di classici affiancati da alcuni estratti del nuovo Top album "The Nature Of Time". Altre tre saranno le realtà italiane chiamate ad infiammare il palco già dal pomeriggio: gli storici White Skull, i TRICK OR TREAT e l'atteso ritorno dal vivo degli Holy Martyr!Dopo gli show speciali di DEATH SS official page, Moonspellofficialband e Samael, abbiamo l'onore di annunciare un'accoppiata che ha fatto la storia del metal occulto italiano: Mortuary Draper e Necromass - Official FB. Le due band saliranno sul palco del festival con la loro intera produzione scenografica per due show indimenticabili. Ad aprire la giornata gli Shores Of Null, melodic death-doom metal band che sta raccogliendo sempre più consensi sia in Italia che all'estero.Rimane solo un'altra grande sorpresa per questa giornata e vi invitiamo ad aspettare il prossimo ed ultimo annuncio!BIGLIETTI:I biglietti sono in vendita attraverso Ticketone.it e rivendite autorizzate ai seguenti prezzi:Biglietto singola giornata: 35€ + prevendita, 40€ in cassaAbbonamento due giornate: 60€ + prevendita, 70€ in cassaInfo:METALITALIA.COM FESTIVALwww.metalitalia-festival.comMetalitalia.com FestivalMETALITALIA.COMwww.metalitalia.comVERTIGOwww.vertigo.co.itVertigoEAGLE BOOKING LIVE PROMOTIONwww.eaglebooking.comEagle Booking