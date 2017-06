Manca poco! Questo venerdi sarà disponibile in tutti i negozi "", il nuovo album degli Iced Earth!L'album è disponible per preorder assieme all'immediato stream dei quattro singoli “Seven Headed Whore”, “Raven Wing”, “Great Heathen Army” e “Clear The Way (December 13th, 1862)”:Inoltre la band è orgogliosa di presentare il lyric video di “Clear The Way (December 13th, 1862)”, un brano di quasi 10 minuti che cattura l'essenza del sound degli Iced Earth: