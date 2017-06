“The Rise Of Chaos”

I pionieri dell’heavy metalsi rimettono in gioco con un nuovo album in studio! Il disco, intitolato, verrà pubblicato il 4 agosto 2017 sut.Sabato 17 giugno alle ore 17chitarrista e leader della mitica band tedesca, incontrerà i fan presso lo storico negozio di dischiI partecipanti all’evento riceveranno in omaggio un poster esclusivo e gadget targati(fino ad esaurimento scorte).