"Il 14 agosto non è una giornata importante per il genere umano, ma sarà una grande settimana per me perchè entreremo in studio e inizieremo a registrare il nuovo album. Il resto dell’autunno lo trascorreremo registrando. Anche se per voi non sarà un gran evento, sarà un gran evento per noi."

Nonostante tra gli appassionati (e non) proseguano le discussioni sulla ormai arcinota polemicha trae gli ormai ex, isono fermamente decisi a proseguire con la loro carriera musicale.Uno dei musicisti ha recentemente dichiarato che ad agosto la band entrerà in studio per iniziare le registrazioni di un nuovo album.Queste le sue parole:Attendiamo come sempre nuove puntate della saga.