Riceviamo e pubblichiamo:NIHIL PRODUCTIONS/ SCHOOL OF ROCK/ UNITED AGENCIES Presentano:Il 09 Agosto una data imperdibile per gli amanti del metal estremo! Oltre ai leggendari(USA) e i romani(Ita) siamo lieti di annunciare i(Ita) che in occasione dei 30 anni dall’uscita di “”, festeggeranno questo anniversario al meglio suonando alcuni brani tratti da questo capolavoro!Confermiamo inoltre i mantovani. Band ormai affermata nel panomara Black Thrash italiano, che dopo l'album di debutto "", tornano con il loro nuovo lavoro "" (entrambi realizzati da). Un devastante ritorno alle origini del Death Black Thrash Metal, 4 brani riconducibili senza ombra di dubbio alle sonorità più oscure di Bathory, Sarcofago, Nifelheim e sicuramente Possessed. Restate in attesa per la band d’apertura che verrà annunciata a Luglio!Line up e info:POSSESSED (USA)NECRODEATH (ITA) special set “Into The Macabre” 30th Anniversary!SUDDEN DEATH (ITA)NECROMUTILATOR (ITA)Mercoledì 9 AgostoApertura porte: 20.00Biglietto: 17 euroTESSERA ACSI OBBLIGATORIA. Chi non è in possesso della tessera può farla direttamente al club il giorno dello show. Il costo è di 3 euro.ELYON CLUB via Sesia 10, Rozzano (MI)