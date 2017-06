, il re dello shock-rock, è appena entrato nella famigliasotto la quale pubblicherà il 28 luglio 2017 il suo nuovo album "", il primo in 6 anni.L'album è stato registrato e prodotto a Nashville assieme a, collaboratore di lunga data di Alice Cooper. Il nuovo disco conterrà 12 brani e un bonus CD di tre brani inediti, scritti e registrati con i membri originali dellaal basso,alla batteria ealla chitarra e alcune tracce bonus live.Di seguito disponibile l'artwork e la tracklist di "Paranormal":Tracklist:ParanormalDead FliesFireballParanoiac PersonalityFallen In LoveDynamite RoadPrivate Public BreakdownHoly WaterRatsThe Sound Of ABonus CD:Genuine American GirlYou And All Of Your FriendsNo More Mr. Nice GuyUnder My WheelsBillion Dollar BabiesFeed My FrankensteinOnly Woman BleedSchool’s Out1-2 Registrazioni inedite in studio con l'Original Alice Cooper Band3-8 Registrazioni "Live in Columbus" con l'attuale Alice Cooper BandParanormal vede la partecipazione di ospiti speciali quali(U2),(ZZ Top) e(Deep Purple) e sarà disponibile nei seguenti formati: 2CD Digipak, 2LP+Bonus CD (live versions) e in Limited Box Set (2CD Digipak+T-Shirt).Inoltresarà in tour in tutto il mondo a supporto dell’ultimo "", e toccherà l'Italia il 30 Novembre 2017 all’Alcatraz di Milano.Prima dell'uscita dell'album è stato pubblicato il singolo "", presentato l'8 giugno durante il Chris Evans Breakfast Show della BBC Radio 2 così come sul programma "Nights With Alice Cooper", il programma dello stesso cantante, ed è disponibile in streaming e digital download.Il digital bundle include una versione live speciale di "I'm Eighteen", registrata a Dallas nel 2015 con la Alice Cooper Band originale. I due brani saranno disponibili a luglio in una limitatissima versione 7" in vinile bianco.Album preorder:Siti di riferimento: