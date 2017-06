Ecco l'annuncio col qualeha appena annunciato le due date italiane deiconForti del successo del loro ultimo albumriprendono il tour e tornano in Europa il prossimo inverno. Ad accompagnarli on the road due ottimi special guest, vera ciliegina sulla torta di un package che si preannuncia micidiale.Stiamo parlando di: due pesi massimi della scena thrash metal, da poco usciti con due nuovi dischi pronti a spazzare tutto.Le date italiane saranno due: a Bologna e a Trezzo sull’Adda.Ecco di seguito i dettagli:Apertura porte: ore 18.00Inizio concerti: ore 19.00Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 Giugno.