SICK N' BEAUTIFUL

Tre nuove date per gli alieni di LV-426 Acheron

Continua l'dei! Gli alieni più rock dell'universo aggiungono tre appuntamenti estivi live.Oltre al già annunciato show del 30 giugno a(San Lazzaro di Savena),e il suo equipaggio saranno protagonisti dellodi Pisa il prossimo 24 giugno, convention dedicata alla cultura Steampunk a cui parteciperà anche, tra gli altri, il fumettistaA luglio invece vedremo isui palchi deldi Roccamandolfi (IS) e deldi Somma Lombardo (VA).Questi i dettagli dei prossimi show24.06 @ Steamcon, Pisa - More info -> www.steamcon.it 30.06 @ Ca' de Mandorli, San Lazzaro di Savena (BO) - Evento FB 07.07 @ Rocka In Musica, Roccamandolfi (IS)13.07 @ Rock Inn Somma, Somma Lombardo (VA) - Evento FB