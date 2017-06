Importanti novità in casa From the Dust Returned: il batterista Cristiano Ruggiero non fa più parte della band.Al suo posto rientra una vecchia conoscenza, si tratta di Angrea Vagenius (già componente dei Southern Drinkstruction e dei Corpsefucking Art), membro fondatore del gruppo assieme al chitarrista e cantante Alex De Angelis, che in passato andò via per motivi personali.Ora invece torna in pianta stabile nei From the Dust Returned per dare il suo massiccio contributo!